Man (24) uit Heijningen heeft hennepkwekerij in huis

VIDEO Nazaat gesneuvel­de Canadees in tranen bij onthulling kunstwerk in Heijningen: ‘So beautiful’

13 juni HEIJNINGEN - ,,I am very emotional. This is só beautiful!” En kijk, Lori Veness pinkte daadwerkelijk een traantje weg, donderdagmiddag in de stromende regen tijdens de onthulling van een kunstwerk op Fort Sabina.