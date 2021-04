Man (20) overleden na ongeluk in Klundert waarbij auto over de kop vloog

Geen paniek in de Noordwaard om thermisch gereinigde grond: ‘Hier geen vissterfte’

19 april Er komt geen apart onderzoek naar het effect van thermisch gereinigde grond in de Noordwaard. Want hier is géén sprake van vissterfte, zijn geen meldingen over dood en ziek vee en is geen zoutafzetting op kades, zoals in Bunschoten wel het geval was. Dat meldt het college van Altena. Waterschap Rivierenland houdt het gehalte metalen en zouten in de watergangen wel nauwlettend in de gaten.