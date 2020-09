Maltha zegt alles te doen om stofoverlast te voorkomen

HEIJNINGEN - Glasrecylcingsbedrijf Maltha in Heijningen vindt dat de gemeente Moerdijk het onmogelijke vraagt als het gaat om het tegengaan van stofoverlast in de omgeving. Ook meent het bedrijf dat ten onrechte een dwangsom is geïnd na een vermeende overtreding. Reden om naar de rechter te stappen.

De afgelopen jaren hebben omliggende bedrijven regelmatig bij Moerdijk geklaagd over stofoverlast, afkomstig van Maltha. Dat bedrijf verwerkt glas tot stof zodat het opnieuw gebruikt kan worden om flessen mee te maken. Met name bij het transport en het laden van het stof komen er deeltjes vrij die zich over de omgeving verspreiden, vooral als het hard waait.

In 2018 is een nieuwe milieuvergunning voor het bedrijf vastgesteld en daarin staat dat het stof zich niet verder dan twee meter mag verspreiden. En Maltha alles moet doen dat te voorkomen.

Dwangsommen

Het bedrijf stelt heel veel maatregelen te hebben genomen, zoals het nathouden van de glasstof. Maar er zijn soms weersomstandigheden die het onmogelijk maken om dat bevochtigen te doen. Bijvoorbeeld als het vriest, omdat het anders te glad wordt. Ook kan het soms heel hard waaien en ligt verspreiding voor de hand.

Het bedrijf zegt dat de gemeente de lat te hoog legt en zich niet aan wetgeving houdt die voorschrijft dat er een ‘inspanningsverplichting’ is en een absolute plicht dus onrechtmatig is. Bovendien vreest het bedrijf tot in lengte der dagen met dwangsommen te worden geconfronteerd.

Amper overlast

De gemeente stelt dat het nu eenmaal in de vergunning is opgenomen. Als het bedrijf daar zo’n probleem mee heeft, had het daar tijdens de vergunningverlening tegen moeten ageren. Maar dat is niet gebeurd. Bovendien is er de afgelopen acht maanden niet of nauwelijks overlast geweest, daarin ziet Moerdijk het bewijs dat het dus toch mogelijk is.

In 2019 en in januari 2020 zijn in totaal drie keer overtredingen geconstateerd. Reden voor de gemeente een boete te innen. Maltha zegt dat er tijdens de laatste keer alleen waterstof vrijkwam en geen stof. De gemeente bestrijdt dat.

De rechter doet over 6 weken uitspraak.