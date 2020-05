Maltha verlaagt glasbergen, dwangsom van de baan

Vorig jaar besliste de gemeente dat Maltha Glasrecycling aan de Glasweg in Heijningen vóór 1 januari 2020 de hoogte van het buiten opgeslagen glas terug moest brengen tot maximaal 12 meter. De omgevingsdienst had in augustus bergen glas tot wel 20 meter hoog gesignaleerd. De aangekondigde boete bedroeg 15.000 euro per week tot een maximum van 150.000 euro.

Gemeente: te hoge glasbergen niet goed voor uitstraling klein terrein

Het bedrijf diende een bezwaar tegen de dwangsom en dat wees de gemeente in december 2019 af omdat Dintelmond een klein bedrijventerrein is. Glasbergen die hoger zijn dan twaalf meter vond de gemeente niet goed voor de uitstraling van het terrein; op het bovenregionale industrieterrein Moerdijk gelden wat dat betreft andere regels.

De omgevingsdienst (die namens gemeenten toezicht houdt) heeft in januari van dit jaar gezien dat de glasbergen bij Maltha kleiner zijn geworden. Dat wil zeggen lager en breder, want de toegestane hoogte is nog steeds 12 meter, zegt gemeentewoordvoerster Connie Polak. ,,Het bedrijf had te veel glas op het buitenterrein liggen, maar heeft een deel daarvan afgevoerd. Een ander deel is gelegaliseerd omdat het aandeel schoon glas groter is geworden. Daarom hebben wij het oorspronkelijke besluit ingetrokken.”