Makelaar ziet meer belangstelling op Funda door tv-programma Typisch Moerdijk

COLUMN Ze laten hun rotzooi gewoon vallen, als een vogel die schijt terwijl ie vliegt

5 februari Terecht natuurlijk, al die aandacht voor het dumpen van drugsafval hier in West-Brabant. Gevaarlijke, vervuilende­­ rotzooi. Toch sta ik soms nog meer te kijken van wat er verder allemaal achteloos wordt weggegooid. En dan doel ik niet op bruikbare spullen die in de prullenbak belanden. Het gaat om dingen die heel bewust niet de vuilnisemmer in gaan.