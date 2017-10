Makelaar volgend jaar naar Kreekgebouw in Klundert

Afsluiting Galgenweg wekt wrevel

18 oktober ZEVENBERGEN - Alle begrip dat het noodzakelijk kan zijn een weg lange tijd af te sluiten. Maar communiceer daar dan goed over en kom gemaakte afspraken na. ,,En daar is hier totaal geen sprake van. We worden aan ons lot overgelaten'', klagen bewoners van de Galgenweg in Zevenbergen.