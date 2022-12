Makelaar Pieter van Wensen uit Klundert begon met niets: ‘Ik stopte zelf de flyers in de brievenbussen’

Bosselaar-Zuid voorlopig nog ‘op slot’ na vondst asbest: ‘Laat uw kinderen niet spelen in de tuin’

ZEVENBERGEN - Bij de brand aan de Huizersdijk in Zevenbergen is asbest vrijgekomen. Het asbesthoudende materiaal is gevonden in Bosselaar-Zuid, in andere wijken zijn roetdeeltjes aangetroffen.

