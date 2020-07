Mag de sportschool in Zevenbergen eindelijk open, ontdekt de politie een wietplantage

Video Bewoners Zevenberg­schen Hoek overeind in bed: politie gebruikt explosief bij inval in megacoke­zaak

15:49 ZEVENBERGSCHEN HOEK - Tijdens de megapolitieactie rond cocaïnesmokkel via de Vlissingse haven, zijn zwaar bewapende arrestatieteams woensdagmorgen rond vijf uur ook op twee adressen in Zevenbergschen Hoek binnengevallen. Meerdere auto's zijn in beslag genomen en één verdachte is aangehouden.