Maarten van Rossem: 'Van Zevenbergen heeft nog nooit iemand gehoord'

ZEVENBERGEN - Hij had niets voorbereid. Hij sprak de hele avond over wat in hem, of bij zijn publiek opkwam. Toch wist historicus Maarten van Rossem (Zeist, 1943) gisteravond 130 mensen te boeien tijdens een lezing in zaal Van der Hooft in Zevenbergen.

Eén thema keerde steeds terug: de file. Dat kwam vooral omdat hij op weg van zijn woonplaats Utrecht naar Zevenbergen ruim een uur in de file had gestaan en Van Rossem ondernam niets om zijn ergernis daarover onder stoelen of banken te steken.

Eric Wander van de organiserende Stichting Cultuur Moerdijk vertelde blij te zijn met 130 bezoekers en voegde daar aan toe dat er nog tachtig mensen teleurgesteld moesten worden omdat ze zich te laat voor een kaartje hadden gemeld.

Politiek

Van Rossem sprak zoals gezegd over wat in hem opkwam. VVD en vooral PVV moesten het daarbij ontgelden. Terugkijkend op de verkiezingscampagnes zei hij dat het helaas niet ging over zaken die echt belangrijk waren. ,,Weet u nog waar de VVD-campagne over ging? Weet u dat nog? Het thema was 'Doe normaal'. Of pleur op'', haalde Van Rossem weer terug.

Vervolgens ging het er een kwartier over wat normaal is. ,,Is het normaal om in Zevenbergen te wonen?'' Om even later een hoongelach over zich af te roepen door te vragen: ,,Bent u nou Zuid-Holland of Brabant. Op het punt van de criminaliteit kunt u beter bij Zuid-Holland horen.''

Sleepwet

En zo ging het maar door. Op een gezellige en humoristische wijze putte de historicus uit zijn rijke kennis en zijn vele belevenissen. Had het over het raadgevend referendum dat in de formatie van het kabinet is gesneuveld. ,,Daar sta ik achter. Maar nu komt er een referendum over de sleepwet. Ik ben tegen die wet. Wat doe ik nu?''