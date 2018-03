Maarten van der Weijden boeit Moerdijkse ondernemers van begin tot eind

Man (59) uit Zevenbergen stuurt 2000 seksberichten naar jonge vrouw: 'Goedenavond pornospetter'

11:11 BREDA/ZEVENBERGEN - Een 59-jarige man uit Zevenbergen stuurde twee jaar terug in in 5 maanden tijd meer dan 2.000 seksueel getinte berichten aan een 22-jarige vrouw. Hij zou daarom een halfjaar de cel in moeten, waarvan 134 dagen voorwaardelijk. Bovendien eiste officier van justitie Jaap Zondervan een taakstraf van 240 uur.