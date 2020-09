Maand langer grotere terrassen in Moerdijk, Etten-Leur beraadt zich nog

Daarna moet de omvang worden teruggebracht naar die van vóór de coronaperiode. Dat is wat het College van B en W heeft besloten, teneinde de horecaondernemers tegemoet te komen in hun wens om zoveel mogelijk gasten te verwelkomen.

Uitzondering: horecaplein Zevenbergen

Een uitzondering vormt het horecaplein op de Markt in Zevenbergen; in verband met de geplande werkzaamheden blijft daar de oorspronkelijk toegestane datum van 1 oktober staan.

Daarnaast krijgt de Moerdijkse horeca de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld een overkapping te maken boven het terras. ,,Dan moeten ze wel vóór 23 september een plan indienen dat is afgestemd met omwonenden", aldus een woordvoerder. Voor permanente constructies is een vergunning nodig.

Ik ben heel blij met het extra terras, maar ik zie niet voor me hoe we moeten bedienen, want de Noordhaven zit ertussen en daar rijden auto's soms met belachelij­ke snelheden

Of en hoe de horeca hierop ingaat, is bijna per geval verschillend. Zo heeft café Proost een andere overeenkomst met de gemeente: er komt een terras aan de havenkant. ,,Ben ik heel blij mee", zegt exploitant Mike Roovers, ,,alleen zie ik niet voor me hoe we moeten bedienen, want de Noordhaven zit ertussen en en daar rijden auto's soms met belachelijk hoge snelheden.”