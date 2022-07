Ludiek protest van Moerdijkse boeren: ‘Wie de boer niet eert, is zijn vreten niet weerd’

De met teksten versierde tractors zoals: ‘Wie de boer niet eert, is zijn vreten niet weerd’ en ‘No farmer no food’, werden voor de ingang van het gemeentehuis neergezet. Nadat burgemeester Aart – Jan Moerkerke en een groot aantal raadsleden en wethouders naar buiten waren gekomen sprak Jan Aarts namens de boeren hen toe.

“De actie van vorige week donderdag naast de A16 heeft veel los gemaakt. Met deze lokale ludieke actie – we houden hem bewust klein anders schiet hij zijn doel voorbij – vragen we om jullie aandacht. Wij ervaren dat boeren heel hard worden aangepakt. Wij als Moerdijkse boeren, die bedrijven hebben in het mooie poldergebied produceren mooie producten. Die willen we jullie aanbieden”. De burgemeester gaf de complimenten over de manier waarop de Moerdijkse boeren protesteren.