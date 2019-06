Luchtvaartexpert over formatievliegen: ‘Het is vakwerk, je moet goed weten wat je doet’

Dat er in een jaar tijd vijf luchtvaartongevallen zijn gebeurd met vliegtuigen die opstegen vanaf Breda International Airport noemt de luchtvaartexpert ‘een lastige’. ,,Je moet dat per geval bekijken. An sich is de luchtvaart een veilige tak van sport. De ervaring leert dat de kleine luchtvaart, sportvliegtuigen en dergelijke, tien keer minder veilig is dan de grote luchtvaart. Als er iets gebeurt, is dat in de meeste gevallen het gevolg van een menselijke fout. Dat de oorzaak puur technisch is, is vrij zeldzaam tegenwoordig.”