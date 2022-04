Lucht kleurt oranje door fakkelen Shell Moerdijk

Het zogeheten affakkelen is volgens het chemiebedrijf noodzakelijk omdat de kraakinstallatie opnieuw in gebruik wordt genomen. Die lag er door ‘een operationeel probleem’ een tijdje uit. Woordvoerder Marc Potma: ,,Dat opstarten gaat gefaseerd en dat betekent dat je vaak moet fakkelen. We weten niet precies hoe dat proces zal verlopen, het kan technisch gezien mee- of tegenzitten. Om teleurstellingen te voorkomen, plakken we geen einddatum aan het fakkelen. We hopen dat het zo snel mogelijk klaar is.”

Excuses voor fakkelhinder

Het bedrijf biedt op de eigen website alvast excuses aan aan de omgeving vanwege de fakkelhinder, bestaande uit ‘oranje gloed’ en geluid. De eerste fase van het opnieuw in gebruik nemen van de kraker is afgelopen woensdag begonnen en bestaat uit het opwarmen van het stoomsysteem van de installatie. Juist dat proces zorgt voor extra geluid.

Fakkelen is het verbranden van gassen die bij aardgaswinning, aardolieproductie en olieraffinage vrijkomen. Die gassen kunnen worden hergebruikt, maar worden ook ter plekke verbrand wanneer hergebruik of anderszins verwijderen te gevaarlijk of te onpraktisch is.

Stalen toren met een brander

Het verbranden oftewel fakkelen gebeurt in een stalen toren met in de top een brander (met waakvlam). Affakkelen is in Europa zonder vergunning verboden vanwege de luchtverontreiniging die het met zich meebrengt. Het veroorzaakt grote vlammen die vaak tot in de verre omgeving te zien zijn.

Shell is ook begonnen met een grote onderhoudsbeurt, in vaktermen turn around genoemd, maar daarmee heeft het affakkelen niks van doen, zegt woordvoerder Potma.

Volledig scherm De enorme vlam is tot in de wijde omgeving te zien. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer