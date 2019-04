Lucht geklaard tussen gemeente Moerdijk en onderwijsstichting: ‘Ook andere scholen komen aan de beurt’

ZEVENBERGEN - Stichting De Waarden en de gemeente Moerdijk hebben elkaar gevonden. Basisschool De Singel verhuist toch mee met de Willem de Zwijgerschool naar nieuwbouw in Willemstad. Wethouder Eef Schoneveld heeft op zijn beurt toegezegd dat andere scholen van de stichting de komende jaren ook in aanmerking voor ver- of nieuwbouw komen.

Over de toon die de onderwijsstichting de afgelopen tijd hanteerde, is de Moerdijkse politiek niet te spreken. De Waarden wees er steeds op dat het gebouw van De Singel in prima conditie is, in tegenstelling tot die van andere scholen van de stichting in de gemeente Moerdijk. De Waarden wilde daarom pas meewerken aan de brede school in Willemstad, als die andere scholen ook aan de beurt zouden komen.

Breekijzer

Dat zette kwaad bloed bij de gemeenteraad. ,,We kregen het mes op de keel, dat is niet netjes", verwoordt Wim de Pijper (Burger Belangen Moerdijk) het. Danny Dingemans (VVD) vindt dat De Waarden zich minder ‘argwanend’ had moeten opstellen. ,,Over het algemeen doen we het als gemeente best netjes qua huisvesting van scholen”vindt hij. ,,Dit kan bovendien een mooie ontwikkeling voor heel Willemstad zijn. Dan moet je naar dat plaatje kijken, en niet met dat breekijzer komen. Dat past niet in een professionele omgang.” Wethouder Eef Schoneveld schoot bovendien uit zijn slof toen de Raad van Toezicht van de stichting een gesprek met hem weigerde. ,,Ik word niet snel boos, maar heb toen gezegd: Wie denk je nou eigenlijk dat je bent?”

Het gesprek kwam er alsnog. Schoneveld zegt daarin te hebben uitgelegd dat het een ‘politieke keuze’ is om eerst in Willemstad nieuwbouw te realiseren, en bevestigt dat de kou uit de lucht is. ,,De Waarden doet mee, zonder voorwaarden.” Wel deed hij de belofte dat ook de scholen in onder meer Fijnaart, Klundert en Heijningen deze collegeperiode nog aangepakt zullen worden.

Geschrokken

Tijdens een bezoek aan meerdere scholen vorige week, peilden wethouder en raadsleden de staat van de gebouwen. Met name in Fijnaart troffen ze een negatieve verrassing, bij de Kennedy- en Julianaschool. ,,Ik ben daarvan geschrokken”, zegt Peter Geleijns (Onafhankelijk Moerdijk). ,,Daar is echt sprake van een fiks probleem, waarbij ook de gezondheid in het geding is.”

