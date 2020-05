‘LPM-besluit is blamage voor West-Brabant’

MOERDIJK - ‘Ongehoord, schandalig en onbegrijpelijk’. In die bewoordingen reageert Wim Rijnart van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) op het jongste besluit van Provinciale Staten waarmee het Logistiek Park Moerdijk (LPM) weer een stap dichterbij is gekomen.

,,Dat besluit maakt duidelijk dat je als lokale gemeenschap afhankelijk bent van een politiek spel waarbij de realiteitszin volledig is verdwenen", zegt Rijnart. ,,Het meest bedroevend vind ik de manier waarop we zijn gechanteerd: de provincie smijt met miljoenen om dat LPM maar van de grond te krijgen. Al die miljoenen voor de leefbaarheidsimpulsen voor Moerdijk, dat is pure omkoperij. Door het LPM zal de leefbaarheid juist extra worden aangetast.”

Volledig scherm Jos Schalk, 'ambassadeur' voor de kern Moerdijk bij een voormalige kerk wat nu een Hart van Moerdijk is geworden. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volgens Jos Schalk die regelmatig aan de Dorpstafel Moerdijk aanschuift, is dat nog de vraag. Op persoonlijke titel zegt hij: ,,Het LPM kán overlast veroorzaken, er zijn minnen en plussen, net als bij het bestaande industrieterrein. Ik zie kansen door de 13,5 miljoen die we krijgen voor de leefbaarheid van Moerdijk, met name de opknap van de haven.”

Provincie kocht boerderijen om toekomstige stikstofuitstoot LPM te compenseren

De provinciale politici stemden afgelopen vrijdag in meerderheid voor het aangepaste plan voor het LPM. Belangrijkste wijziging ten opzichte van het in 2016 goedgekeurde plan: de stikstofparagraaf. Immers, de stikstofuitstoot neemt door de nieuwe logistieke bedrijven flink toe en dat is schadelijk voor kwetsbare natuurgebieden. De oplossing die de provincie bedacht om aan de extra natuurbeschermingseis van de Raad van State tegemoet te komen: boerderijen en uitstootrechten opkopen, zowel binnen als buiten Brabant.

Volledig scherm Wim Rijnart is naast actievoerder voor het buitengebied, ook imker. © PETER VAN TRIJEN

Volgens Rijnart valt nog te bezien of de Raad van State met deze oplossing akkoord gaat; een oplossing trouwens die grote woede oproep bij andere provincies en ook tot forse kritiek leidde vanuit de meeste Brabantse statenfracties.

Rijnart: ,,Er is een nieuwe stikstofwet in de maak en de vraag is hoe binnen deze nieuwe wet wordt omgegaan met salderen (het opkopen van uitstootrechten om toekomstige uitstoot elders, teniet te doen, FI). Wij hebben nog goede hoop dat de Raad van State óók kijkt naar de bron van de uitstoot en de aanpassing van het LPM-plan alsnog afkeurt.”

Quote Als er maar een keer een definitief besluit genomen wordt, hoe het dan ook uitvalt. Jos Schalk, Moerdijker

Schalk hoopt dat er in ieder geval na jaren van procedures en strijd eindelijk een keer een definitief besluit valt, doorgaan of skippen. ,,En dan hoop ik dat SBBM er ook mee stopt, want die zien we nooit aan de Dorpstafel.”

Havenbedrijf wil eind van het jaar beginnen met verkoop grond

Het Havenbedrijf gaat het 142 hectare grote terrein ten zuiden van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelen en is blij met ‘de tussenstap’. Woordvoerster Maartje Zijlmans. ,,We hopen eind dit jaar te kunnen beginnen met de verkoop van de grond. Over de planning en eventuele belangstelling willen we nu niets zeggen. We wachten eerst af wat de Raad van State van het aangepaste plan vindt.”