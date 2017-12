Look J. Loden: net nieuw in Willemstad, en meteen al een foto-expositie

WILLEMSTAD - Ineens heeft Willemstad er een kunstenaar bij: Look Loden (43), dichter, performer, fotograaf - na een studie rechten en een korte loopbaan als journalist. Hij woont nog geen twee maanden in het vestingstadje of hij heeft al een solotentoonstelling te pakken.

En óf hij daar blij mee is. ,,Dit is me nog nooit zo snel gelukt."

Vanaf zaterdag hangt er drie maanden lang een bescheiden selectie van foto's van de Vlaardinger in Hotel Trusten. In dit jonge en moderne hotel aan de Voorstraat speelt fotografie al een grote rol in de aankleding. ,,Een uitgelezen plek voor een eerste kennismaking", jubelt de kunstenaar. ,,Ik krijg de gelegenheid om te netwerken, om mensen hier te leren kennen, terwijl zij aan mijn foto's kunnen snuiven." Best spannend, vindt hij. ,,In Vlaardingen kent iedereen me, en hier nog haast niemand. Ik moet hier toch iets harder mijn best doen."

'Grey'(zelfportret)

Stadsdichter

In Vlaardingen is hij stadsdichter geweest. Voorts exposeerde hij op tal van plekken en publiceerde hij diverse dichtbundels. Via de Poëziebus raakt hij bevriend met collega-kunstenaar Sylvia Ditmar uit Willemstad. Via haar belandde hij in wat hij noemt een 'heel consistent historisch mooi stadje'. ,,Als ik naar buiten kijk, denk ik: wow, hier voel ik me meteen thuis. Ik vind het ook een prettige gemeenschap."

Prullenbak

De expositie heeft de titel Everything is image (Alles is beeld) meegekregen; een omdraaiing van de bekende slogan Image is everything. Vijftien krachtige beelden - niet alleen van hemzelf maar ook scenes die het alledaagse doorbreken, zoals de foto van een naakte vrouw op een prullenbak in een willekeurige straat. Boden: ,,Door die foto ben ik vorig jaar tien dagen van Facebook verwijderd, maar uiteindelijk heb ik er wel de top-4 mee gehaald van de Van Lanschot Kunstprijs."

'Trash'. Door deze foto werd de fotograaf tien dagen van Facebook verwijderd.

Transgender

Boden is een denker. Met zijn kunst wil hij andere mensen ook aan het denken zetten, zegt hij. Hoe en via welk medium, maakt hem niet veel uit. Zo is van hem een filmpje op YouTube te vinden over het actuele thema transgender.; hierin poseert hij zelf steeds in andere vrouwenkleding.

Vertwijfeling

Thema van deze fototentoonstelling is vertwijfeling. Niet toevallig, zo legt hij uit: ,,Het heeft te maken met de ontwikkeling waar ik zelf in zit. Allemaal leuk en aardig dat je zekerheid wilt, maar soms moet je twijfel durven omarmen om vooruit te komen."