Loerendoncks carnaval officieel geopend met coronaise door het centrum

Namens de gemeente was wethouder Dingemans aanwezig om de sleutel van de stad aan Prins Corné en jeugdprins Job te overhandigen. Jeugdprins Job sprak de Loerendonckers ook nog even toe: „Dat we hier allemaal weer staan, zegt heel veel. We zijn blij dat we de stad weer even over mogen nemen!” Na het overdragen van de sleutel en het hijsen van de Loerendonckse vlag, was het tijd voor de grote coronaise door het centrum.



Heel carnavalvierend Klundert was aanwezig om onderdeel uit te maken van deze poging tot de grootste polonaise van Brabant. Op aangeven van de prins werd een lange rij gemaakt die al dansend en springend op diverse carnavalsnummers door het centrum van Klundert trok.