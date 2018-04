Live-orgelbegeleiding bij The Kid in NH kerk Zevenbergen

Leuren met brancard op Koninginne­dag

24 april @Het beeldarchief van Brabants Nieuwsblad en dagblad De Stem is rijkelijk gevuld met foto's van Koninginnedag, nu Koningsdag. Met een plaat van fotograaf Thom van Amsterdam gaan we terug in de tijd. Het is 30 april 1981, Beatrix regeert een jaar. Ergens in West-Brabant wordt een spelenkamp gehouden met als onderdeel een hindernisrace met brancards. Waar is het en wie torsen wie over het touwtje? En wie kijken toe?