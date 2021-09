Lion King-spektakel van Willemstadse dansschool in RBC-stadion: ‘Een mooie uitdaging’

Na de openingsdans met 135 mensen op het veld, volgde een diverse voorstelling met de titel ‘King Lion Fantasy’, die eigenlijk vorig jaar al had moeten worden opgevoerd - had corona geen roet in het eten gegooid. ,,Het is onze eigen fantasie, die voor een deel gebaseerd is op de film van The Lion King”, vertelt Caroline Ophof van dansschool Caroline.