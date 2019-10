Lintje voor wijkzuster Els Meeuwisse in Heijningen

De spaarflits­paal: wie niet te hard rijdt doneert daarmee voor het goede doel in Moerdijk

30 september MOERDIJK - Het is natuurlijk geen soort van naam, ‘snelheidsmeterspaarpot’, maar het ding is maandagmiddag wel in werking gesteld op de Steenweg in Moerdijk. Initiatiefnemer Kees Scheenaard en wethouder Thomas Zwiers staken samen de stekker van het apparaat in een stopcontact.