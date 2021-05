Lintje voor Jos Schalk uit Moerdijk: ‘Mijn vrouw zei: ,,Gade gij díe blouse aandoen?” Toen wist ik het’

MOERDIJK - ,,Als je jaarlijks die lintjesregen ziet, dan heb je zoiets van: kan zijn dat ik ook wel eens aan de beurt kom. Maar je bent wel afhankelijk van anderen. Bovendien is het zo dat de meesten pas als ze 70 of 80 zijn, aan het eind van hun vrijwilligerscarrière, aan de beurt komen. Dus nee, ik zag het niet aankomen.”

,,Wel is het zo dat we dit jaar voor Jan (Eestermans, red) hier in Moerdijk een lintje hadden geregeld. Er was een smoes verzonnen dat hij - hij woont in Zevenbergen - naar mij toe zou komen, want ík zou een lintje krijgen- tenminste, dat dacht hij. Ik zat natuurlijk in het complot en speelde het spelletje mee.”

,,Toch kreeg ik die ochtend argwaan. Mijn vrouw is een hartstikke leuke meid, maar niet zo van de belangstelling. Toen ik me aan het aankleden was, zei ze: ‘Gade gíj die bloes aandoen?”

,,Het was een gewone blouse, ik snapte niet wat er mis mee was. ‘Ja’, zei ik, ‘Klijs komt niet voor mij.’ Toen ging zij ook voor de spiegel staan: ‘En, staat dit? En, staat dat?’Dat doet ze anders nooit. Toen wist ik het. En toen ik twee koffertjes zag staan die bij ons waren afgeleverd in plaats van één, toen wist ik het zeker.”

Volledig scherm Jos Schalk, misschien wel de beste ambassadeur voor de kern Moerdijk. Op de achtergrond het oude Dorpshart dat inmiddels is opgeknapt. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Waterweelde moet niet het afvalputje worden

,,Wat ik allemaal gedaan heb? Vooral heel veel voor de TPO (voetbalvereninging Moerdijk, red). Als je ouder wordt, verschuift het een beetje. Leefbaarheid voor de Kern, huisvesting van arbeidsmigranten, truckparking: ik vind het leuk om over dat soort dingen mee te denken.”

,,Waterweelde, het vakantiepark hier in Moerdijk, moet niet het afvalputje worden. Als het ingericht gaat worden als arbeidsmigrantencomplex, en dat zóu kunnen, dan zou dat heel de leefbaarheid van de kern naar beneden halen. Dat mag dus niet gebeuren.”

Potje pokeren, potje bier, potje ouwehoeren

,,Ik ben ook mede-organisator van de TPO-pokermasters. Eén keer per maand is het pokeravond. Daar doe ik ook aan mee, gewoon voor de lol. Potje bier erbij, potje ouwehoeren.”

,,O ja, buurtpreventie, was ik bijna vergeten. Bij toerbeurt een rondje lopen, dat heeft altijd nut. Dat je toevallig opvalt: ‘hé, daar zijn de jalouzieën dicht. Opschoondag, doe ik ook aan mee. Dan neem ik mijn zoon mee. Goed voorbeeld doet volgen, toch?”

,,Ik wil nog wel even zeggen dat ik enorm trots was dat ik het lintje van Jac Klijs heb gekregen. Ik werk bij de gemeente, maar ook als inwoner heb ik gezien wat hij allemaal heeft gedaan voor de gemeente Moerdijk.”

,,Hij heeft enorm veel dingen gerealiseerd. Hij was het die zei: ‘Er is heel lang niet in het dorp geïnvesteerd; dat moeten we nu eindelijk eens doen.”

Soort kentering

,,Ik merk wel dat er een soort kentering komt. Ja, in Moerdijk kan nu alles, dat klopt. Maar er moet ook nog veel gebeuren, want is nu sprake van achterstallig onderhoud. We hebben zeven magere jaren gehad, nu zitten we in de zeven vette. We zijn er nog niet.”