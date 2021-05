Lintje voor Jan de Kapper: ‘Moerdijk blijft toch wel mijn dingetje’

,,Nee, ik had ’t niet verwacht. Echt niet! Ik heb er nooit zoveel mee opgehad. Alles wat ik gedaan heb, deed ik omdat ik het leuk vond en niet om een lintje te krijgen. Niets speciaals. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ook eens aan de beurt zou komen. Ik vind het wel een heel mooi iets, dat mensen je zo'n blijk van waardering geven. Ze nemen toch de moeite om het aan te vragen.”

‘Ik zag het helemaal niet aankomen’

,,Ik heb ’t ook helemaal niet aan zien komen. Ik was aan het werk in Breda, op de kappersopleiding van Curio. Ik zou nog examenles geven. Toen werd me verteld dat die uitviel omdat een model corona bleek te hebben. Dat kwam me eigenlijk goed uit want dan kon ik eerder naar Moerdijk rijden omdat Jos (Schalk, red.), een vriend van me, een lintje zou krijgen - waar hij natuurlijk zelf niets vanaf wist.”

,,Toen ik bij zijn huis kwam en mijn zoon Jur zag, had ik het pas door. Ik was echt verbaasd. Kijk, als íemand uit Moerdijk het verdient om een lintje te krijgen, is het Jos wel. Maar ik ook? Als ik ’t had geweten, had ik wel wat anders aangetrokken.”

Volledig scherm 26 april 2021: Zoon Jur speldt zijn vader Jan Eestermans in Moerdijk het koninklijke lintje op. © Onbekend

,,Het mooist van al vond ik dat Jur ‘m mocht opspelden. Mijn dochter zat in Spanje en burgemeester Klijs kon ‘t natuurlijk niet doen, vanwege corona. Ergens wel jammer. Sympathieke kerel, ik ken ’m wel, heb ’m vaker geknipt. Ik heb veel waardering voor hem, hoe hij Moerdijk erbovenop heeft gekregen. De nieuwe burgemeester is trouwens ook een man naar mijn hart: hij houdt net als ik van motorrijden, een terrasje en een biertje.”

Veel gedaan

,,Ja, klopt, ik heb veel gedaan in Moerdijk en blijf daarmee doorgaan, ook al woon ik sinds een jaar in Zevenbergen. Voetbalclub TPO, carnaval, sauwelen, Oldtimers evenement, Dorpstafel en nog zo wat. Als ze me nodig hebben, zeg ik nooit nee.”

Volledig scherm Maauwbal 2018: Jan Eestermans als zwerver. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

,, Wat er voor mij uitspringt, waar ik het meest trots op ben als ik terugkijk op waar ik aan heb meegewerkt, is het Dorpshart. Dat was eerst een rotte kies. Als je nagaat dat het eerst alleen de bedoeling was om er een hangplek voor jongeren van te maken, en ziet wat het nu is: een multifunctionele plek, voor oud, voor jong, voor iedereen wat wils: zo’n hart gun je elk dorp. Elke dag wordt het gebruikt. Het mooie van het project is ook dat iedereen erbij betrokken was.”

Volledig scherm 15 april 2019: hHet nieuwe dorpshart van Moerdijk krijgt steeds meer vorm. De speeltoestellen staan op hun plaats. Jan Eestermans is trots. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

,,Zeker, de betrokkenheid bij Moerdijk blijft. Ik kom er nog steeds, maar wel minder. Nu is het er stil, vanwege de lockdown. Echt niet leuk. Je mist veel contacten. Maar elke week kom ik bij m’n moeder en ga ik op bezoek bij een vriend - biertje drinken, potje darten. De meerwaarde van Zevenbergen moet ik echt nog wel ontdekken. Moerdijk is mijn dingetje, dat blijft.”

Volledig scherm Jan Eestermans, alias Jan de Kapper. © peter van trijen/pix4profs