Lijsttrekkersdebat in Moerdijk zonder scherpe kantjes

In de Moerdijkzaal in het gemeentehuis gingen ze met elkaar in debat, gaven hun mening over stellingen en reageerden op vragen uit het publiek. Er waren ruim honderd bezoekers.

Target

De bijeenkomst vormde de vuurdoop voor Geert Wiers, voorman van D66, voor het eerst van de partij. ,,Twee zetels is onze target'', verklapte hij aan gespreksleider Nathan de Groot.

Mieke Pistorius (PvdA) en Wim de Pijper (BBM) debatteerden over de stelling dat de gemeente de aanschaf van zonnepanelen moet subsidiëren. Goed idee, aldus Pistorius. ,,Er zijn behoorlijke kosten mee gemoeid. Die haal je eruit, maar dan moet je wel eerst het geld hebben.'' De Pijper: ,,De landelijke regeling is niet voor niks afgeschaft. Ik voel meer voor Postcoderoosregelingen voor omwonenden van windmolens of in bedrijven die samen met inwoners iets opzetten.''

Wiers vindt dat op alles basisscholen de zwemlessen moeten terugkeren. ,,Logisch, D66 is traditioneel de partij van het onderwijs. De zwemlessen hebben de laatste jaren zwaar geleden, net als de gymlessen.'' Désirée Brummans (CDA) deelt die mening niet. ,,Wij vinden dat elk kind van zes jaar een zwemdiploma moet hebben, maar dit is geen taak voor de scholen. Bovendien is het onderwijs al overbelast.''

Ook de nieuwe afvalinzameling kwam aan bod. Pauline Joosten (Moerdijk Lokaal) vindt dat de pasjes voor ondergrondse container moeten verdwijnen. ,,Er is geen zinnige reden waarom ze nodig zijn. En ze zijn privacygevoelig.'' Volgens Jack van Dorst (Onafhankelijk Moerdijk) is het gewoon even wennen. ,,We zijn bang voor afvaltoerisme als de pasjes er niet meer zijn. Dan is het risico dat mensen van buiten de gemeente bij ons afval komen dumpen.''

Illusie

Thomas Zwiers (VVD) vindt dat de haven van Zevenbergen helemaal doorvaar moet worden gemaakt en dat de gemeente daar dus in moet investeren. Volgens hem is dat geen illusie. ,,Het centrum van Zevenbergen kan die impuls goed gebruiken.''

Volgens Bennie Blom (SP) is het wel een illusie. ,,Er zijn te veel belemmeringen waar je voorzieningen voor moet treffen. Het gaat te veel geld kosten.''