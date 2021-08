Liever een rare achternaam dan geen achternaam?

Over al deze geen-onderwerpen schreven we verhalen en die werden best wel goed gelezen, al mochten ze misschien geen naam hebben. Goed gelezen op de webversie van onze krant in ieder geval, want dat houden wij bij BN DeStem namelijk nogal precies bij. En dat is géén toeval, dat bijhouden.



Over geen naam hebben gesproken: er is een wet in de maak waardoor kinderen straks twéé achternamen mogen hebben. Eentje van vader en eentje van moeder. Dat schijnen veel ouders te willen.



Hoe dat soort dingen toch kunnen veranderen. In de tijd dat die vreselijke Napoleon iedereen verplichtte zich te registeren, verdomden horden mensen dat te doen. Of ze verzonnen iets geks, zoals Iemand of zo. Naaktgeboren, Poepjes, ook lachen.