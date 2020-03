Lieke heeft straks een energieneutraal huis in Willemstad: 'Het loont in alle opzichten’

,,Over tien jaar betalen we alleen nog voor onze hypotheek en hebben we geen vaste lasten meer", vertelt een opgetogen Lieke Knape. Zij woont sinds anderhalf jaar met man Bas en zoontje Lev (2) in een van de zes sluiswachtershuisjes aan de Hellegatsweg in Willemstad.

,,Sinds eind vorig jaar zijn we van het gas af en over zes jaar zijn onze waterpomp en zonnepanelen terugverdiend. Dan betalen we nog zo'n vier jaar door voor de lening die we hiervoor afsloten, maar dan zijn we klaar. En niet onbelangrijk, dan zijn we echt energieneutraal."

Plafonds van karton

Het echtpaar Knape kocht zijn huis in Willemstad in precies dezelfde staat waarin het in 1965 opgeleverd werd. ,,Er was in al die jaren echt weinig tot niks aan gedaan. De plafonds waren zelfs nog van karton", licht Knape toe. ,,We konden er doorheen kijken, want dit huis was precies wat we wilden."

Ze lacht en vertelt verder: ,,Mijn man had op Funda echt bizarre zoekcriteria ingetikt en daar kwam alleen dit huis uit. We woonden toen in Capelle aan de IJssel, in een flatje. Dat was te klein voor ons drietjes, Lev was net geboren, en we wilden een huis met veel grond."

Quote Mijn man had op Funda echt bizarre zoekcrite­ria ingetikt en daar kwam alleen dit huis uit Lieke Knape

Energiek Moerdijk

Die grond kregen ze, bijna 630 vierkante meter met in de achtertuin een enorme gastank zoals bij alle huizen in hun rij het geval is. ,,In eerste instantie zijn we binnen gaan verbouwen en renoveren. Toen wilden we van die gastank af, het huis isoleren en zo kwamen we vanzelf op nog meer energiebesparingen", somt Knape op.

Quote Ik denk ook aan de toekomst van Lev. Als we niets doen met z'n allen, komt dat niet goed Lieke Knape Ze nam contact op met Energiek Moerdijk. Jan de Wit, energieambassadeur bij de organisatie, en Joep Peraer, waterpompexpert, kwamen bij het echtpaar langs. ,,We kregen van hen het advies om ons aan te melden bij het Energie Besparingsfonds van de Sociale Verzekeringsbank. Dat hebben we gedaan. Je sluit dan een lening af, tegen zeer lage rente, voor duurzame aanpassingen aan je huis. Eerst was het ons nog alleen om het geld te doen, maar nu we er eenmaal mee bezig zijn, worden we ons steeds meer bewust van hoe belangrijk dit soort energiebesparende maatregelen zijn voor het klimaat en milieu. We kunnen precies zien hoeveel CO2 we besparen en tot nu toe hebben we al een halve boom geplant", zegt Knape trots.