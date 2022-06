Lichttechnicus Koen Janssen ging de hele wereld over: ‘Licht moet de beleving versterken’

Hoe bent u in het vak verzeild geraakt?

,,Na de LTS Elektrotechniek op het KTS heb ik MTS Technische Informatica gedaan. Maar hele dagen achter een computer zitten is niet aan mij besteed. Tijdens het laatste jaar kwam ik in contact met Resal Laser in Gorkum, dat was ook programmeren, maar dan met lasershows. Toen ben ik daar terechtgekomen. In 1998 kreeg ik een vast contract, in 1999 stond ik al front of house bij de shows van Hans Klok.”