Een motto als “W’draoje deur” lijkt op voorhand al een niet te missen voorzet voor een beetje bouwclub. Bewegende onderdelen waren er dus volop. Of het nu de indrukwekkende kerktoren inclusief haan van De Markbouwers is, of de bingomolen van Vor de Leut. BC The Kids bracht Klondike naar het dijkdorp met een goudzoekerswagen vol vuurwerk. Of die ook genoeg is voor goud, moet later op de avond blijken bij de prijsuitreiking in de wederom uitverkochte feesttent.