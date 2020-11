Levensgevaarlijke vondst van 135 kilo zwaar illegaal vuurwerk in Zevenbergs huis in woonwijk

ZEVENBERGEN - Een enorme vondst vuurwerk is dinsdag gevonden in een huis in Zevenbergen. Het gaat om maar liefst 135 kilo zwaar illegaal vuurwerk. De politie spreekt van een levensgevaarlijke hoeveelheid die daar lag opgeslagen.

,,Een dergelijke hoeveelheid vuurwerk opslaan in een woonwijk is levensgevaarlijk”, laat een wijkagent van Moerdijk weten op Instagram. De vuurwerkvondst werd dinsdagavond gedaan in een Zevenbergse woonwijk. Of de politie via een tip bij het adres kwam, is nog onduidelijk.

Er wordt tegen een verdachte een proces-verbaal opgemaakt. Het aangetroffen vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf overgebracht naar een opslaglocatie. Het vuurwerk wordt later vernietigd.

‘Hoort in bunker te liggen’

Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant horen zulke grote hoeveelheden vuurwerk in een bunker te liggen. ,,De schade is niet te overzien, mocht er een brand ontstaan. Als zo’n hoeveelheid tot ontploffing komt, dan kan het goed zijn dat dat een enorme explosie veroorzaakt”, zei de woordvoerder over een recente vondst in Sint-Oedenrode.

Vuurwerk moet worden opgeslagen in een speciale ruimte en volgens strenge veiligheidseisen.