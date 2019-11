Leraar voor één dag, hoe voelt dat? ‘Meester, ik vind het zo lawaaiig’

Groep vier, dat was in mijn tijd - 45 jaar terug - de tweede klas. Negentien leerlingen. Een paar met zorg. Zo stuurt directeur Marieke Verhulst me het profiel van de klas, waarin ik les mag geven. Klinkt behapbaar. Niet alle ouders zijn even gelukkig met de switch, maar ik neem me heilig voor er het beste van te maken. In de hoop dat ik hun kroost aan het eind van de ochtend iets aan kennis heb bijgebracht. Twijfels zijn er ook.