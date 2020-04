Leo Driesprong uit Willemstad: ‘Ik was compleet overdonderd’

Vier jaar geleden ging zijn vrouw Janneke hem voor, maar dit jaar was toch echt Leo Driesprong zelf aan de beurt. Vorige week vrijdag, om 5 over 11 in de ochtend, kreeg hij een mobieltje in de hand geduwd: burgemeester Jac Klijs aan de telefoon. ,,Ik was compleet overdonderd”, zegt hij. ,,Maar toen ik zijn stem hoorde, begon toch al een belletje te rinkelen.”

Lees ook PREMIUM Minder lintjes uitgereikt in West-Brabant: regio blijft achter op de rest van Nederland Lees meer

Naar de Koepelkerk gelokt

Nee, de Willemstadter, 74 jaar geleden geboren in Heijningen, had er helemaal geen idee van. Alleen Anja en Ad van de Hil, van zijn schietvereniging, en Janneke wisten ervan.

Zij hadden hem naar de Koepelkerk gelokt met de opdracht dat hij een gedeelte van de houten vloer moest verven. ,,Ik vond dat wel raar en wilde woensdag al beginnen. Dan zou het zondag, als de kerk open ging, zeker droog zijn. Maar nee, het móest vrijdag.”

Driesprong is een man die nooit nee zegt, dus hij ging. Tot zijn pensioen was hij timmerman en hij is nog steeds - zeg maar - de klusjesman van de kerk. En daar zat hij dan op zijn knieën de planken te schuren, toen Klijs hem het koninklijke nieuws vertelde. Het bijzondere moment werd op video vastgelegd door zijn vrouw.

Man van veel verdiensten

Leo’s verdiensten voor de samenleving zijn niet gering. Van 1975 tot 2000 was hij vrijwilliger bij de brandweer Willemstad, van 1977 tot 1987 diaken bij de Protestantse Gemeente Willemstad, in 2011 bouwopzichter bij de verbouwing van de voormalige gereformeerde kerk Willemstad, van 2012 tot 2016 ouderling-kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente, hij is sinds 2016 ondersteuner van de kerkrentmeesters, sinds 1992 bestuurslid bij Schietvereniging Prins Maurits en sinds 2008 chauffeur van de buurtbus Heijningen.

Quote Dat werk voor de schietvere­ning is toch eigenlijk meer een hobby Leo Driesprong, Lid in de Orde van Oranje Nassau, Willemstad

Eigenlijk vindt hij het niet meer dan normaal, al dat vrijwilligerswerk. ,,Dat werk voor de schietvereniging, dat is toch eigenlijk meer een hobby. Ik heb daar bijvoorbeeld een verrijdbare kast voor gemaakt, waar de doelen in hangen.”

In 2016 werd hij tot erelid verheven. ,,Daar moest ik wel een paar traantjes om laten.”

Oei, hoe moet dat met al die schoolkinderen?

Het rondrijden met de buurtbus geeft hem ook alleen maar plezier. ,,Eerst dacht ik: oei, hoe moet dat met al die schoolkinderen, maar ik kwam er al snel achter dat ze zich heel goed gedragen. Het is gewoon erg leuk om te doen; je maakt ook al snel een praatje.”

Quote Ik ben bang dat ik mijn laatste rit met de buurtbus al gereden heb Leo Driesprong , Willemstad

Alleen jammer, vindt hij, dat hij daar op 13 juli mee moet ophouden. ,,Dan word ik 75 jaar en dan mag het niet meer. Ik ben bang dat ik de laatste rit in maart al gereden heb, want de coronacrisis duurt nog wel even.”

Een afscheidsrit hoort erbij

Maar zo zal het niet gaan, komt zijn vrouw tussenbeide. ,,Jij gaat zeker nog één keer rijden, zodra de crisis voorbij is. Een afscheidsrit hoort erbij!”

En die gaat zij dan natuurlijk filmen.