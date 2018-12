Leo Boeren, boegbeeld van carnaval in Standdaarbuiten, overleden

STANDDAARBUITEN - Leo Boeren is afgelopen zaterdag op 65-jarige plotseling overleden. Hij was prins carnaval en oprichter van de lichtjesoptocht.

Leo Boeren kwam in 1986 als redelijk onbekende inwoner van Standdaarbuiten als prins Leo den Eerste bij Karnavalsstichting De Deurzetters. Samen met zijn vrouw Coby werd hij het boegbeeld van de vereniging.

Op de achtergrond bouwde Boeren aan de carnavalsvereniging. Dit resulteerde in 1998 in de eerste Lichtjesoptocht in Standdaarbuiten. Samen met zijn vriend Ad Rijnvos heeft hij de Lichtjesoptocht opgezet. Het evenement is elke keer een groot succes en mede hierdoor floreert de Karnavalsstichting nog steeds. Na elf jaar als Prins Leo den Eerste te hebben geregeerd over het Zwammegat, trad hij terug.

Verenigingsmens

Leo Boeren was een echt verenigingsmens. Hij stond voor iedereen klaar en was een voorbeeld voor velen. Hij kon praten als Brugman en nam vaak het voortouw. Na zijn actieve loopbaan als prins carnaval verzorgde Leo Boeren het commentaar bij de lichtjesoptocht voor Omroep Brabant. Een klus die hem op het lijf was geschreven.

Hij kende alle bouwclubs en wist van alles over de clubs en over de lichtjesoptocht te vertellen. Samen met de vriendengroep De Plakkers was hij overal aanwezig tijdens het carnaval. Altijd klaar voor een praatje en een 'koffie met een koekje'. Boeren zal vooral met carnaval node gemist worden in Standdaarbuiten. Des te meer zullen zijn verhalen en de dingen die hij heeft gedaan, worden gekoesterd door de Karnavalsstichting De Deurzetters.