Lekkerste gehaktbal komt uit Klundert

Terwijl eigenaar Jean-Pierre Jongmans en slager Rob Antens - die al 15 jaar bij Jongmans werkt - nog bij de prijsuitreiking zijn, vertelt medewerkster Rianne de Visser hoe blij ze hier mee is. ,,Vorig jaar hebben we ook meegedaan, toen werden we derde. Nu is het natuurlijk supergoed dat we eerste zijn geworden. Daar ben ik hartstikke blij mee en ik denk mijn baas ook wel. Laten we hopen dat de mensen nu van heinde en verre komen om onze gehaktballen te kopen.” De felicitaties stroomden dinsdag in ieder geval meteen binnen.