Lekker vroeg boodschappen doen: deze ouderen hebben de super voor zich alleen

Uitstel van betaling voor alle onderne­mers in West-Bra­bant: ‘Het is een zware tijd’

6:00 ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Financiële ruimte in deze crisistijd voor ondernemers in West-Brabant: ze krijgen drie maanden respijt voor het betalen van de gemeentelijke lasten. Het is voor veel bedrijven meer dan welkom, zegt de Zevenbergse ondernemersvoorman Dick Hartmann. ,,Iedereen is flabbergasted van wat er allemaal gebeurt.”