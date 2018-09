Lekker vlees boven gloeiende kooltjes bij De Polder in Heijningen

Enquête over afvalsys­teem Moerdijk? 'Zo lek als een mandje!'

10:03 ZEVENBERGEN - De enquête over het nieuwe afval-inzamelsysteem die woensdag per mail is gestuurd naar leden van het Burgerpanel Moerdijk, is 'zo lek als een mandje'. Dat beweert raadslid Pauline Joosten van partij Moerdijk Lokaal.