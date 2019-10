Leerlingen van Sint Jozefschool zorgen voor nieuwe draaimolen in Noordhoek

De oorlog, dit waren de 163 doden in Fijnaart en Heijningen

11:30 HEIJINGEN - Wie kwamen er door oorlogsgeweld allemaal om het leven op grondgebied van Fijnaart en Heijningen? Waar waren deze mensen geboren, wie waren hun vader en moeder, wat was hun rang in het leger, bij welk onderdeel zaten ze, waar liggen ze begraven? ,,Wij willen zoveel mogelijk over ze te weten komen”, zegt Jan Dierks van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, die samen met Sjaan Kannekens de nodige informatie verzamelde.