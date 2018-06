Leerlingen uit Moerdijk lopen warm voor de speeltoestellen van Boerplay

MOERDIJK - De leerlingen van De Klaverhoek in Moerdijk hebben mee mogen praten over de plannen voor een speelzone in het dorpshart. En dat viel in de smaak. ,,Wij willen wel vaker stemmen! Dit is de eerste in elf jaar dat ik mocht stemmen op iets."