Leerkrachten en ouders positief over toekomst basisschool Heijningen: ‘ABBO denkt in kansen’

Staking bij kartonfa­bri­kant Smurfit Kappa aanstaande, bonden willen compensa­tie voor ‘onbetaald werk’

ETTEN-LEUR - Bij de kartonfabriek van Smurfit Kappa in Etten-Leur en op het hoofdkantoor in Oosterhout wordt donderdag en vrijdag gestaakt. Inzet is niet alleen meer salaris, maar volgens de vakbonden ook compensatie voor ‘onbetaald werk’.