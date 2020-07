Leerachterstanden door thuisonderwijs wegwerken via zomerse lessen? In West-Brabant is de animo niet bijster groot: ‘Iedereen is aan vakantie toe’

Willemstad­se kinderen dolblij met zwemping: één van de weinige dingen die deze coronazo­mer wél doorgaan

10 juli WILLEMSTAD - ,,We gaan vannacht in tenten slapen. Of nou ja, de bedoeling is dat we helemaal niet gaan slapen", vertelt Anton (11). Om hem heen is het onrustig: in totaal zeventig enthousiaste Willemstadse kinderen, in de leeftijd 8 tot en met 12, zetten vrijdagavond hun tent op bij Buitendiep. Stichting Ons Bad organiseerde daar haar zwemping.