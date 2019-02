Leden Rotary Zevenbergen reizen de wereld over om de handen uit de mouwen te steken

Voor de vier mannen van de Zevenbergse Rotary, veelal mensen met een kantoor-achtergrond, was het even wennen in de rol van bouwvakker. Met een gemiddelde middagtemperatuur van 35 graden en een luchtvochtigheid van rond de 94 procent, is het niet moeilijk je voor te stellen dat ze zich behoorlijk in het zweet werkten.

,,We vertrokken iedere dag even na 07.00 uur in de open laadbak van een vrachtauto van ons hostel naar de bouwplaats", vertelt Richard van Dommele. ,,Daar aangekomen gingen we aan de slag samen met een club door ons ingehuurde bouwvakkers. Beton scheppen, zagen, boren, lassen, schilderen, graven, sjouwen, deuren afhangen, noem maar op. Rond 18.00 uur gingen we weer in de dezelfde laadbak terug naar het hostel. Even een biertje, douchen, een rijstmaaltijd, nog even na-kletsen en naar bed."

Left-overs

De deelnemende bouwers betaalden hun eigen reis- en verblijfkosten. ,,Elke cent die we hebben ingezameld is rechtstreeks naar het goede doel gegaan", benadrukt Van Dommele. ,, Zelfs de left-overs van onze zelf betaalde maaltijden werden onder de bewoners verdeeld."

Na een week hard werken stonden twee van de drie duplexwoningen. De derde wordt op dit moment gerealiseerd. Van Dommele is geraakt door de armoe die hij zag in het Filipijnse dorp. ,,Armoede met een hoofdletter A", zegt hij. ,,Met acht mensen wonend in een hutje van drie bij drie meter, zonder sanitair, elektra of drinkwater.”

Geen alcohol, niet gokken, niet slaan

Het project gaat verder dan alleen onderdak verschaffen voor een kleine groep mensen. Het doel is te komen tot een zelfredzame, sterke en gezonde leefgemeenschap. Van de nieuwe bewoners die de woningen zullen betrekken wordt dan ook verwacht dat zij op een positieve manier een bijdrage leveren aan die community. Vandaar dat in de selectie een aantal criteria zijn gesteld. Geen alcohol, niet gokken, geen verdovende middelen, kinderen niet slaan en verplicht 400 uur meewerken aan de opbouw van de nederzetting.