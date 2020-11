LED-lampen vervangen energieslurpers

De huidige straatlantaarns maken, uitgesmeerd over maar liefst twintig jaar, plaats voor nieuwe exemplaren. Armaturen met LED-licht vervangen de 8.476 ‘energieslurpende’ lampen. Die zijn veel zuiniger dan de traditionele gloeilampen en gaan 35 tot 50 keer langer mee.

‘Slimme’ lichtmasten

Daarnaast plaatst de gemeente in de loop van de tijd ‘slimme’ lichtmasten. Deze verlichting dimt vanzelf, is op afstand in te stellen en via de nieuwe masten zijn eventueel ook metingen te doen vpor bijvoorbeeld fijnstof, geluid of verkeerstellingen.

Langer mee

Quote De lichtop­brengst van LED-lam­pen is groter en daarmee zijn ze veiliger Jack van Dorst, wethouder Moerdijk Onder toeziend oog van wethouder Jack van Dorst verving de gemeente dinsdagmiddag in Klundert de eerste lamp. Er zit volgens Van Dorst meer aan vast. ,,Dit gaat ook over veiligheid, het beheersen van kosten en duurzaamheid. De lichtopbrengst van LED-lampen is groter en daarmee zijn ze veiliger. En ze gaan langer mee.”

Daarnaast bieden de masten de mogelijkheid om allerhande metingen in de omgeving te doen. ,,Dat levert efficiëntie op. Ook financieel is het op de lange termijn voordeliger. Dat is nodig voor nu. Het is een stap richting een duurzame toekomst.”

Oudste verlichting

De eerste zeshonderd lampen en honderd masten worden dit jaar nog vervangen. Straten met de oudste verlichting komen als eerste aan de beurt. Dat is met name in Klundert, Fijnaart en Zevenbergen, maar ook in alle andere plaatsen zijn er plekken waar nieuwe verlichting moet komen. Komend voorjaar verwacht de gemeente de volgende reeks lampen te kunnen vervangen.