Lasten voor Moerdijkse burger stijgen licht in 2018

'Grotere Albert Heijn op huidige locatie in Klundert'

12:55 KLUNDERT - ,,Er moet in Klundert een grotere supermarkt komen. Dat is voor mij leidend.'' Dat zegt AH-eigenaar Henk Strootman. Zijn voorkeur gaat uit naar uitbreiding van zijn winkel aan de Doorsteek, in combinatie met meer parkeergelegenheid. ,,Maar een nieuwe supermarkt met erboven de Bult van Pars is zeker ook een optie.''