Lasergamen in Klundertse speeltuin is in trek

Animo

,,De belangstelling is vele malen groter dan vorig jaar", zegt Marleen Nijpjes van de speeltuin, die samen met Angelique van Helden en Angelique van de Reijt de middag heeft georganiseerd. ,,Vorig jaar waren het alleen onze kinderen die meededen. En moet je nu toch eens kijken hoeveel kinderen er zijn." Ligt het aan het weer, ligt het eraan dat de vakantie vroeg valt dit jaar? Niemand weet het. Wat ze wel weten is dat het heel erg druk is en dat de kinderen het hartstikke leuk vinden.

Activiteit

,,We hopen natuurlijk dat de volgende activiteit op woensdag 25 juli ook zo druk bezocht wordt", zegt Nijpjes. ,,Wat we dan gaan doen is nog niet bekend dat ligt ook aan het weer. Maar we beginnen dan ook om 14.30 uur." De laatste activiteit is op woensdag 15 augustus. Dan niet 's middags maar 's avonds vanaf 19.00 uur. Alle activiteiten worden gehouden in de speeltuin van buurtvereniging Het Westerkwartier aan de Prins Willemstraat in Klundert.