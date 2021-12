Lange verlanglijst voor nieuwe Niervaert in Klundert: ‘Veel wensen, maar iedereen blij met positieve impuls’

Nieuw zwembad in Klundert: miljoenen euro’s op de plank voor sloop en nieuwbouw De Niervaert

KLUNDERT/ZEVENBERGEN - Een nieuw zwembad in Klundert als onderdeel van een nieuwe Niervaert. En geen grote investeringen meer in De Bosselaar in Zevenbergen, al blijft dit zwembad de komende jaren nog wel in de lucht.

10 maart