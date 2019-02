Lange files op A16 en A17 bij Moerdijkbrug door ongeluk, weg is weer open

Graafmachi­ne valt van vrachtwa­gen in de bocht van de A29 naar de A59, afrit dicht tot 22.00 uur

19:15 FIJNAART - Op de afrit van de A29 naar de A59 is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een graafmachine is daarbij van een vrachtwagen gevallen. De afrit is afgesloten en is naar verwachting nog tot 22.00 vrijdagavond dicht.