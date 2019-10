Lange file op de A16: daar is het sluipverkeer weer in Den Hoek

Filedruk

Een andere opvallende conclusie: in de ochtend zijn er nauwelijks vrachtwagens. Er zijn in Den Hoek veel klachten over vrachtverkeer dat door het dorp rijdt, ondanks een verbod.

Camera’s

Er loopt een verkeersonderzoek in de gemeente Moerdijk om meer inzicht te krijgen in het sluipverkeer en de vrachtwagenproblematiek. In Zevenbergschen Hoek zijn camera’s geplaatst voor het monitoren van vrachtverkeer dat via de Hoofdstraat naar het bedrijventerrein Bloemendaalse Zeedijk rijdt.