Ladies Night Fijnaart wil meer mannelijke bezoekers

Mannen waren altijd al welkom, maar er kwamen maar weinig heren af op de Ladies Night. ,,We willen het wat breder trekken, het was tijd voor vernieuwing. Het was al acht jaar lang de Ladies Night. We verkopen wat mannenkleding en er is een modeflits - geen modeshow, daar is het te kort voor - waar ook mannelijke modellen in meedoen", vertelt Adje Neelen namens de organisatie. ,,We hebben het wat anders ingedeeld dan voorgaande jaren. We hebben de categorieën wellness, kleding, accessoires en huishoudelijke spullen bij elkaar neergezet. Een podium in het midden voor de modeflitsen en in de pauze komt er een zanger. De shotjes- en cocktailbar is ook nieuw.”