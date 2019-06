Laatste keer scholenstrijd op het sportpark in Zevenbergen: ‘Vandaag schrijven we geschiedenis’

De zon schijnt en sportpark De Knip in Zevenbergen krioelt van de kinderen in sportkleren die elkaar luidkeels aanmoedigen. Met de vlaggenparade, het natuurspel en de atletiekonderdelen wordt enthousiast meegedaan. Niks wijst erop dat het geen goedlopend evenement meer is. Volgens de voorzitter is dat echter wel het geval. ,,In het verleden waren we voor de finale ingesteld op 32 teams. Omdat we de laatste jaren inleverden op het aantal, hebben we dat bijgesteld naar 24. Zelfs dat bleek niet haalbaar. Er waren elf teams die om allerlei redenen geen volledig team konden opbrengen. De finaledag die gewoonlijk uit 32 teams bestond, bestaat nu uit 13 groepen”, vertelt hij.