Laatste fase bouw Kloosterblokje in Willemstad van start

WILLEMSTAD - De toekomstige bewoners van het nieuwbouwproject 'Kloosterblokje' in Willemstad waren donderdag getuige van de 'zoveelste heipaal' die de grond inging. Het heien was het officiële startsein voor de bouw van de laatste 22 woningen.

In de najaarszon keken jonge stelletjes en gezinnen naar de grond waar hun huis op komt te staan. Volgens Mathijs Gerritzen van Van Wanrooij Projectontwikkeling kunnen de bewoners er in 2018 in, dat is precies tien jaar nadat de bouwovereenkomst is gesloten. "Vandaag gaat de zoveelste paal in de grond. Niet de eerste, want de vorige drie fases van het Kloosterblokje zijn al afgerond. Dit is de eerste paal van de laatste fase."

Ondertussen worden er grote confettikanonnen uitgedeeld aan de toekomstige inwoners van Willemstad. Een paar jongens spelen op de grote zandhopen die bij de bouwkavel liggen. Een van hen is de 9-jarige Nykle uit Ridderkerk. Hij neemt samen met zijn ouders en zus volgend jaar intrek in het Kloosterblokje. "We zijn hier eigenlijk gewoon tegenaan gelopen", zegt moeder Monique Middendorp. "We zagen het op internet, en het leek ons wel wat!"

De 25-jarige Marlies van Beers en 29-jarige André Stans uit Rotterdam zijn op een andere manier met het nieuwbouwproject in aanraking gekomen. "Vorig jaar hebben we meegedaan aan de Vestingloop hier in Willemstad", zegt Van Beers. "We kregen toen een flyer van het Kloosterblokje en zagen het meteen wel zitten." De Rotterdammers zijn niet vreemd in de regio. De ouders van Van Beers wonen in Zevenbergen, Willemstad is daardoor geen onbekend gebied.