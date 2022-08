La Vuelta dendert door de Fendert: ‘Wanneer we naar huis gaan? Als het vat leeg is’

FIJNAART - Twee minuten, hooguit. Langer duurt de doorkomst van La Vuelta zondag in Fijnaart niet. Met dik veertig in het uur raast het peloton over de dijk. Voor wielerfanaten Free Frijters (61) en Marcel Matthee (53) is iedere seconde genieten. ,,We blijven tot het vat leeg is.”